Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon

9 dakika önce

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye getirildi.

Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon, System.String[]
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, 3 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün "önemli mahrem üyeleri"ni yurt dışına kaçırdığı ve çocuklarına eğitim vermek için kaçak dershane işlettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün "önemli mahrem üyeleri"ni yurt dışına kaçırdığı ve çocuklarına eğitim vermek için kaçak dershane işlettiği öğrenilen şebekenin üyelerinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerce Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi yakalanmış, şüpheliler arasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullananların da bulunduğu belirlenmişti.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmit ilçesinde kaçak olarak kullanılan dershanede arama gerçekleştirilmişti.

Haklarında "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama emri bulunduğu belirlenen şüphelilerin, örgütte sözde "üst düzey yönetici" konumunda olan ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan kişilerin, aileleriyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçişlerini sağladıkları tespit edilmişti.

Yasa dışı olarak kentte dershanecilik yaptığı anlaşılan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi Ölen Annesinin Acısına Dayanamayıp Kendisini Tavana Asan Talihsiz Genç, Geride Bir Cümlelik Not Bıraktı

Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelilerini Yurt Dışına Kaçıran Şebekeye Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]