Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da yakalanan 17 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen R.Ö, S.G, F.B, A.K, H.D, A.D, A.S.T. ve Ö.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen iki şüpheliden H.B. de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.
Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün TSK'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit edilmişti.
İhraç doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanmış, kaçışı organize ettiği öne sürülen dört şüpheliden D.A. ve K.S'nin gözaltına alındığı, E.D. ve D.S'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Ayvalık, Balıkesir, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan savaş tazminatı olarak Almanya'dan 300 milyar euro istiyor İmamoğlu Washington Post'a yazdı: İstanbul'da yarışı kazandım ve bir kez daha kazanacağım Kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakayı ele verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 00:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelilerinin tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]