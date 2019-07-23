Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 2 asker, Eskişehir'de yakalandı
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FETÖ şüphelisi 2 asker, Eskişehir'de yakalandı

44 dakika önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Yüzbaşı S.G. ve Uzman Çavuş S.T., görev yaptıkları Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ şüphelisi 2 asker, Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Yüzbaşı S.G. ve Uzman Çavuş S.T., görev yaptıkları Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında Eskişehir'de görev yapan Yüzbaşı S.G. ile Uzman Çavuş S.T. hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 2 muvazzaf asker, soruşturmaların sürdüğü illere teslim edilecek.


Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
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