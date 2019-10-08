Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski öğretmenler S.Ş. ve H.N.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.