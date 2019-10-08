Son Dakika Haberleri: Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı
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Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski öğretmenler S.Ş. ve H.N.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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