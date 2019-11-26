Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 2 şahıs hücre evinde yakalandı
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FETÖ şüphelisi 2 şahıs hücre evinde yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

FETÖ şüphelisi 2 şahıs hücre evinde yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde, haklarında gözaltı kararı verilen C.S. ile ihraç öğretim görevlisi ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı G.S.'yi kent merkezindeki saklandıkları hücre evinde düzenlenen operasyonla yakaladı.


Öte yandan gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmaların devam ettiği illere gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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