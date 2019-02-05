Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 25 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

Fetö Şüphelisi 25 Asker Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik hakkında 19'u aktif görevde 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö Şüphelisi 25 Asker Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik hakkında 19'u aktif görevde 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli 11 ilde operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19'u görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler tarafından sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlediği öğrenildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:52 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 25 Asker Hakkında Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]