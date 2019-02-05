Fetö Şüphelisi 25 Asker Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik hakkında 19'u aktif görevde 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik hakkında 19'u aktif görevde 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah
saatlerinde şahısların yakalanması için Kocaeli
merkezli 11 ilde operasyon düzenledi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK
) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19'u görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler tarafından sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Sakarya
, Hatay
, Eskişehir
, Tokat
, Niğde
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenlediği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:52 Kaynak: İHA
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