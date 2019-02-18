Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 25 Eski Komiser Yardımcısından 7'si Tutuklandı

Fetö Şüphelisi 25 Eski Komiser Yardımcısından 7'si Tutuklandı

2 saat önce

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 7 komiser yardımcısı tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö Şüphelisi 25 Eski Komiser Yardımcısından 7'si Tutuklandı, System.String[]
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Osmaniye'de gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 7 komiser yardımcısı tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ/PDY'den sınav sorularını önceden alanlara yönelik 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Osmaniye'de ise tamamı meslekten ihraç edilmiş 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel
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