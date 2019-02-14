Fetö Şüphelisi 27 Komiser Yardımcısından 6'sı Adliyede
1 saat önce
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiserlik sınavında usulsüzlük yaptıkları tespit edilerek, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 komiser yardımcısından 6'sı adiyeye sevk edildi.
BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiserlik sınavında usulsüzlük yaptıkları tespit edilerek, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 komiser yardımcısından 6'sı adiyeye sevk edildi.
?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010 yılındaki komiserlik sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6'sı aktif görevde, 21'i meslekten ihraç edilen 27 komiser yardımcısını önceki gün sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan komiser yardımcılarından emniyetteki işlemleri biten 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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