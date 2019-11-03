Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3 astsubay yakalandı.

FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3 astsubay yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ekipleri, Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda meslekten ihraç edilen astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]