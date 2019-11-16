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FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç, 3 astsubay yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç, 3 astsubay yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen hücre evine operasyon yaptı. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 3 astsubay gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri belirtildi.
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