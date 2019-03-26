Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Gözaltına Alındı
2 saat önce
Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve İzmir'de yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Z.Ç., E.Ç. ile H.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından adresleri tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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