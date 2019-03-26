Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Gözaltına Alındı

2 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve İzmir'de yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Z.Ç., E.Ç. ile H.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından adresleri tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

İzmir, Eskişehir, 3. Sayfa
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