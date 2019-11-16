Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezinde saklandıkları hücre evinde yakaladı.


Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor
Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti Ankara'daki Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 3 şahıs hücre evinde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]