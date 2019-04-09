Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Yakalandı

Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir ve Konya'da yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 2'si muvazzaf astsubay 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmalarının devam ettiği illere gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:56 Kaynak: İHA

Konya, Eskişehir, 3. Sayfa
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