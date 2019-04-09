Fetö Şüphelisi 3 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir ve Konya'da yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, 2'si muvazzaf astsubay 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.



Öte yandan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmalarının devam ettiği illere gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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