FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

7 saat önce

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 4 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, System.String[]

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 4 eski asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu şüpheliler eski teğmen E.T. ve M.A.T. ile eski astsubay tutuksuz Y.K. ve M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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