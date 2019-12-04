Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

6 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ şüphelisi 4 eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, System.String[]

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen 4 eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz eski astsubaylar C.K, B.G, M.E.H. ve B.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, eski askerler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları aktarılan iddianamede, eski askerlerin örgütün mahrem imamları tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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