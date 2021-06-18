FETÖ ŞÜPHELİSİ 4 ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI ADLİYEDE - Son Dakika

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski çalışan olan 6 şüpheliden 4'ü, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında eski TÜBİTAK çalışanı 6 şüpheli, önceki gün Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerini ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 4'ü ise adliyeye sevk edildi.