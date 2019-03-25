Fetö Şüphelisi 4 Kişi Yakalandı
17 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adana
ve Şanlıurfa
cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde 2'si muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından kent merkezinde saklandıkları eve düzenlenen operasyon ile yakalanırlarsa gözaltına alınan zanlıların, haklarında yapılan işlemlerin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
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