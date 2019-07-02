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FETÖ şüphelisi 42 şüpheliden 2'si Eskişehir'de yakalandı

49 dakika önce

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 2'si Eskişehir'de yakalandı.

FETÖ şüphelisi 42 şüpheliden 2'si Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28'i muvazzaf 42 şüpheliden 2'si Eskişehir'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir merkezli 18 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamınad haklarında yakalama kararı verilen 42 şüpheliden 2'sinin Eskişehir'de bulunduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen 2 uzman çavuş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin akabinde soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
Eskişehir, TSK, 3. Sayfa
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