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FETÖ şüphelisi 49 kişi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

ADANA'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması içinde olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 49 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]
ADANA'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması içinde olduğu öne sürülen 6 eğitim kurumuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumuna 11 Haziran'da Adana, Hatay ve Mersin'de operasyon düzenledi. Baskınlarda 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Gözaltına alınan 49 kişinin ev ve eğitim kurumlarında yapılan aramalarda, 7 bin dolar para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında  Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü A.T.'nin bulunduğu 49 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 özel eğitim ve etüt merkezi de kapatıldı. Bu arada polis, evlerde yaptığı aramada örgüte bağlı kişilerin yakalanmaları halinde şifreli haberleşme programı olan ByLock yazışmaları hakkında nasıl savunma yapacaklarının yazıldığı dökümanlar buldu. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, 49 kişiyi adliyeye sevk etti.

 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana
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