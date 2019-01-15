Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi 50 kişi hakkında yakalama kararı

FETÖ şüphelisi 50 kişi hakkında yakalama kararı

44 dakika önce

Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ şüphelisi 50 kişi hakkında yakalama kararı, System.String[]
Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34 

TSK, Konya, Ekonomi
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