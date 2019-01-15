FETÖ şüphelisi 50 kişi hakkında yakalama kararı
44 dakika önce
Konya merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya
merkezli 31 ilde, FETÖ'nün TSK
'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34
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