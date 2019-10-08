Fetö şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı (2)
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36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 kişiden 36'sı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 kişiden 36'sı gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock yüklü telefonlar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 15 şüphelinin arandığı belirtildi.
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