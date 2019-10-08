Son Dakika Haberleri: Fetö şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı (2)
Son Dakika Güncel Fetö şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı (2)

Fetö şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı (2)

1 saat önce

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

Fetö şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı (2), System.String[]

36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 51 kişiden 36'sı gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock yüklü telefonlar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 15 şüphelinin arandığı belirtildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:42 Kaynak: DHA
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