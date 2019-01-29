Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 51 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

Fetö Şüphelisi 51 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 51 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Fetö Şüphelisi 51 Polis Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, emniyet teşkilatında "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 51 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY'nin, emniyet teşkilatına sızan mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında işlem yapılan terör örgütünün sözde emniyet teşkilatı biriminin üst düzey yöneticilerinden "Garson" kod adlı şahıstan ele geçirilen birim arşivine göre, emniyet mensubu bazı şüphelilerin örgütsel tabirle "vekil öğrenci" ve "öğrenci" olarak faaliyet gösterdikleri, periyodik olarak sivil alanda kullandıkları hatların birlikte baz verdiği, ayrıca örgütün kriptografik haberleşme sistemlerinden ByLock Talk And Chat kullanıcısı oldukları belirlendi.

Vekil öğrencilerin ByLock bazları ile sorumlusu oldukları öğrencilerin kullandıkları hatların baz verilerinin sivil alanda örtüşmesi üzerine örgütsel toplantı düzenledikleri anlaşılan, terör örgütü mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi ve teşhis bulunan polis memurları ile emniyet personelinden oluşan 51 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:44 Kaynak: AA

İstanbul, Polis, Güncel
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