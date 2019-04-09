Fetö Şüphelisi 65 Kişiye Gözaltı Kararı
13 dakika önce
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM
Tem Şubesi tarafından yapılan operasyonda, FETÖ ile ilgili mahrem yapılanmalar tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, aralarında çoğunluğu aktif olarak görevde olan Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinde subay (üsteğmen) ve astsubaylarında bulunduğu 41 şahsa yönelik İzmir merkezli Ankara
, Manisa
, İstanbul
, Adana
, Balıkesir Konya
illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Ayrıca, Mali Suçlarla Mücadele
Şubesi tarafından FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı ve terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren üniversite ve hastanelerde doktor ve öğretim görevlisi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen 24 şüpheliye yönelik İzmir merkezli Şanlıurfa
, Sinop
, Diyarbakır
, Uşak
, Kütahya
ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Her 2 operasyonla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:58 Kaynak: İHA
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