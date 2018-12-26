Fetö Şüphelisi 7 Avukat Hakkında Gözaltı Kararı
58 dakika önce
Tokat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY şüphelisi 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
Tokat
merkezli 7 ilde FETÖ/PDY şüphelisi 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahli Terör Örgütü'nün mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Denizli
, Düzce
ve Konya
illerinden, 7 avukat şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Polis
ekipleri şüphelilerin gözaltına alınarak Tokat'a getirilmesi için çalışma başlattı - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:22 Kaynak: İHA
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