Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi 7 Avukat Hakkında Gözaltı Kararı

Fetö Şüphelisi 7 Avukat Hakkında Gözaltı Kararı

58 dakika önce

Tokat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY şüphelisi 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Fetö Şüphelisi 7 Avukat Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Tokat merkezli 7 ilde FETÖ/PDY şüphelisi 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahli Terör Örgütü'nün mahrem hakim savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya illerinden, 7 avukat şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Polis ekipleri şüphelilerin gözaltına alınarak Tokat'a getirilmesi için çalışma başlattı - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:22 Kaynak: İHA

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