Son Dakika Haberleri: Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede
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Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede

35 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 eski çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 eski çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 10 kişinin yakalanması için 3 gün önce Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'a operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Ö. ve C.A., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan 2 kişi, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Firari 1 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.


Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:13 Kaynak: DHA
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