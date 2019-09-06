Son Dakika Haberleri: Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2)
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Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2)

3 dakika önce

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TÜBİTAK eski çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetö şüphelisi 7 eski tübitak çalışanı adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 TÜBİTAK eski çalışanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli Adliyesi, Sabah, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:12 Kaynak: DHA
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