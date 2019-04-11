Fetö Şüphelisi Adliyede
2 saat önce
Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devley Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devley Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve özel sektör çalışanı olan Y.A., Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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