Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Adliyede

Fetö Şüphelisi Adliyede

2 saat önce

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devley Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetö Şüphelisi Adliyede, System.String[]
Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devley Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve özel sektör çalışanı olan Y.A., Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:21 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa
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