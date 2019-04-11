Fetö Şüphelisi Adliyede
19 dakika önce
FETÖ şüphelisi adliyedeESKİŞEHİR - Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
FETÖ şüphelisi adliyede
ESKİŞEHİR - Eskişehir
'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve özel sektör çalışanı olan Y.A., Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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