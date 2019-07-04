FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı
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Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:08 Kaynak: AA
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, FETÖ/PDY'ye üyelik suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan A.B. ve H.B. çiftinin, Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, aranan çifti düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından, haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
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