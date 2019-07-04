Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı
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FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı

1 saat önce

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ şüphelisi aranan çift Niğde'de yakalandı, System.String[]
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye üyelik suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan A.B. ve H.B. çiftinin, Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan çifti düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından, haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:08 Kaynak: AA
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