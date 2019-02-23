Fetö Şüphelisi Astsubay Bolu'da Yakalandı
19 dakika önce
İSTANBUL merkezli, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay, Bolu'da gözaltına alındı.
İSTANBUL merkezli, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay, Bolu
'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Y.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Y.C.'nin Bolu'daki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.C., Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:49 Kaynak: DHA
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