Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Astsubay Bolu'da Yakalandı

Fetö Şüphelisi Astsubay Bolu'da Yakalandı

19 dakika önce

İSTANBUL merkezli, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay, Bolu'da gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Astsubay Bolu'da Yakalandı, System.String[]
İSTANBUL merkezli, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay, Bolu'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Y.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Y.C.'nin Bolu'daki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Y.C., Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

İstanbul, Bolu, Güncel
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