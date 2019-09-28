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Fetö şüphelisi astsubay eskişehir'de yakalandı

34 dakika önce

MALATYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Ahmet B., Eskişehir'de yakalandı.

Fetö şüphelisi astsubay eskişehir'de yakalandı, System.String[]

MALATYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Ahmet B., Eskişehir'de yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde görevliyken açığa alınan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Astsubay Üstçavuş Ahmet B.'yi kent merkezinde saklandığı evde gözaltına aldı. Şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:18 Kaynak: DHA
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