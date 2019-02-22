Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı

Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı

49 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt içi haberleşmede ankesörlü veya sabit hat kullananlara yönelik soruşturma çerçevesinde Astsubay M.K. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Sivas 5. Eğitim Tugay Komutanlığında görevli M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.K, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:29 Kaynak: AA

İstanbul, Sivas, Güncel
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