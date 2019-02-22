Fetö Şüphelisi Astsubay Gözaltına Alındı
49 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas
'ta bir muvazzaf asker gözaltına alındı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt içi haberleşmede ankesörlü veya sabit hat kullananlara yönelik soruşturma çerçevesinde Astsubay M.K. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Sivas 5. Eğitim Tugay Komutanlığında görevli M.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.K, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:29 Kaynak: AA
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