Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı

Fetö Şüphelisi Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

Fetö Şüphelisi Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı olan 'bylock' programı kullandığı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğundan işlem yapılan ve adli makamlarca yargılaması tamamlanan, yargılama sonucunda hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen ihraç öğretmen M.E.İ., TEM Şube ekiplerince üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

M.E.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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