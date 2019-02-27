Fetö Şüphelisi Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı olan 'bylock' programı kullandığı ve Bank Asya
'da hesabı bulunduğundan işlem yapılan ve adli makamlarca yargılaması tamamlanan, yargılama sonucunda hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen ihraç öğretmen M.E.İ., TEM Şube ekiplerince üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.
M.E.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:20 Kaynak: İHA
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