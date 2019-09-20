Son Dakika Haberleri: Fetö şüphelisi beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı (görüntülerle)
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Fetö şüphelisi beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı (görüntülerle)

2 saat önce

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.

Fetö şüphelisi beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı (görüntülerle), System.String[]

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.İ. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
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