Fetö şüphelisi beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı (görüntülerle)
2 saat önce
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş
'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis
ekipleri, Nişantaşı
ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.
Beşiktaş Asayiş Büro
Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.İ. adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelinin emniyetten çıkışı
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