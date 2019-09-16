Son Dakika Haberleri: Fetö şüphelisi çift, çocuklarıyla yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Fetö şüphelisi çift, çocuklarıyla yunanistan'a kaçarken yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi ile yakalandı.

Fetö şüphelisi çift, çocuklarıyla yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi ile yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara yolunda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelilerine operasyon düzenledi. Polisin plakasını belirlediği aracın sürücüsü, Keşan Dörtyol kavşağı yakınlarında durduruldu. Araçtaki 1'i kadın, 2'si çocuk 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet amiri G.A., eşi eski Ekonomi Bakanlığı kimyageri A.A. ve 2 çocuğu ile organizatörler H.K., Afganistan uyruklu F.E. ve N.R. oldukları belirlendi. Yakalama sırasında G.A.'nın, polis ekiplerine başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterdiği tespit edildi.

Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, 5 kişi ise soruşturmalarının yürütüleceği Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yunanistan, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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