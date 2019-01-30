Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Çift, Sahte Kimlik ve Kar Maskesiyle Yakalandı

Fetö Şüphelisi Çift, Sahte Kimlik ve Kar Maskesiyle Yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Sezai D. (40) ile eşi Elif D. (39) sahte kimlik ve kar maskeleriyle yakalandı.

Fetö Şüphelisi Çift, Sahte Kimlik ve Kar Maskesiyle Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Sezai D. (40) ile eşi Elif D. (39) sahte kimlik ve kar maskeleriyle yakalandı.

Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılında hakkında 'silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki görevinden ihraç edilen Sezai D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Gökmeydan Mahallesi'nde kovalama sonucu yakalandı. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kaymakamlığı'nda çalışırken meslekten ihraç edilen eşi Elif D.'yi (39) de yine aynı mahallede bulunan hücre evinde yakaladı. 

Örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirtilen çiftin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde düzenlenmiş 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar, flaş bellek, başka kişiler adına düzenlenmiş banka kartları, bir miktar para ve 2 adet milli piyango biletinin yanı sıra polise yakalanmamak için kullandıkları kar maskesi ele geçirildi. Polis ekipleri çiftin ayrıca, FETÖ mensupları tarafından dağıtılan soruları alarak 2010 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olduklarını ve böylelikle işe yerleştirildiklerini de belirledi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Ankara, Eskişehir, Güncel
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