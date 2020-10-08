FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı
08.10.2020 17:33
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) GATA "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 1 doktor Sakarya'da gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) GATA "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 1 doktor Sakarya'da gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor İ.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.A'yı Sakarya'da gözaltına aldı.
Edirne'ye getirilen şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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