FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski askeri lise öğrencisi 5 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu şüpheli Mikail K. ve tutuksuz İ.S, M.A.A, Y.Ö. ve Y.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık Y.G, örgütle ilk olarak ortaokul eğitimi sürecinde tanıştığını ve FETÖ tarafından askeri lise sınavları için yönlendirildiğini söyledi.

Askeri okul sınavlarına hazırlanırken "Asım" kod adlı örgüt mensubunun kendilerine "askeri okullara gideceksiniz, subay olacaksınız" dediğini aktaran Y.G, şöyle devam etti:



"Örgüt mahrem imamları askeri okulda bizimle ankesörlü telefonla irtibat kuruyorlardı. Buluşacağımız ev adreslerini önceden söylüyorlardı. Buluştuğumuz evde en fazla üç kişi oluyorduk. Bu evde FETÖ elebaşına ait kitaplar okutuluyor ve videolar izletiliyordu. Mahrem imam bize okulla ilgili sorular soruyordu. 15 Temmuz darbe girişimi ile bu yapının bir terör örgütlenmesi olduğunu anladım ve kesinlikle ilişiğimi kestim."

İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanıkların askeri okula örgüt bilinciyle sızdırıldıkları kaydedildi.