Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi
Son Dakika Güncel FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi

50 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski askeri lise öğrencisi 3 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle...

FETÖ şüphelisi eski askeri öğrencilere hapis istemi, System.String[]

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen eski askeri lise öğrencisi 3 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz şüpheliler A.Ö.Ü, A.A.T. ve M.K.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık A.A.T, örgütle ilk olarak ortaokul sürecinde tanıştığını ve FETÖ tarafından askeri lise sınavları için yönlendirildiğini kaydetti.

Askeri okul sınavlarına hazırlanırken "Mehmet" kod adlı örgüt mensubunun kendileriyle ilgilendiğini ve askeri okul sınavları için yönlendirmede bulunduğunu aktaran A.A.T, şunları anlattı:

"Örgüt mahrem imamları askeri okulda bizimle ankesörlü telefonla irtibat kuruyorlardı. Buluşacağımız ev adreslerini önceden söylüyorlardı. Askeri okulda bizimle 'Burak' kod adlı örgüt mensubu ilgileniyordu. Burak ile buluştuğumuzda bize okulla ilgili sorular soruyordu. Mahrem imamla görüşmeye gitmediğimiz zaman bize sıkıntı çıkarıyordu."

İddianamede, şüphelilerin örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulundukları ve örgüt tarafından takiplerinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, sanıkların askeri okula örgüt bilinciyle sızdırıldıkları kaydedildi.

Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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