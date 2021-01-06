FETÖ şüphelisi eski astsubayların tahliyesine itiraz - Son Dakika

FETÖ şüphelisi eski astsubayların tahliyesine itiraz

FETÖ sorumluları ile görüşüp FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki eski astsubayın tahliyesine duruşma savcısı tarafından itiraz edildi.

FETÖ sorumluları ile görüşüp FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki eski astsubayın tahliyesine duruşma savcısı tarafından itiraz edildi. Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık eski astsubay A.A. hakkında 6 yıl 3 ay, sanık A.Y. hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına karar verildi. Bir süre tutuklu kalan sanıklar, hükümle birlikte tahliye edildi. Duruşma savcısı her iki tahliyeye de itiraz etti. - ANTALYA

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