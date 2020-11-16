FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü Sezer tutuklandı - Son Dakika

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Sezer, 14 Kasım'da Ankara 'da başkasına ait kimlikle yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer, Ankara Adliyesi 'ne getirildi. Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Sezer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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