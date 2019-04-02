Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eski Emniyet Müdürü ve Akademisyen Sınırda Yakalandı (2)

Fetö Şüphelisi Eski Emniyet Müdürü ve Akademisyen Sınırda Yakalandı (2)

1 saat önce

2 TUTUKLAMAEdirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. adli kontrol şartıyla, organizatörlük şüphelileri O.O ve S.K.

Fetö Şüphelisi Eski Emniyet Müdürü ve Akademisyen Sınırda Yakalandı (2), System.String[]
2 TUTUKLAMA

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. adli kontrol şartıyla, organizatörlük şüphelileri O.O ve S.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, D.O. ile İ.B. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:14 Kaynak: DHA

Edirne, Jandarma, Keşan, Güncel
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