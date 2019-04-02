Fetö Şüphelisi Eski Emniyet Müdürü ve Akademisyen Sınırda Yakalandı (2)
1 saat önce
2 TUTUKLAMAEdirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. adli kontrol şartıyla, organizatörlük şüphelileri O.O ve S.K.
2 TUTUKLAMA Edirne
'nin Keşan
ilçesinde jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. adli kontrol şartıyla, organizatörlük şüphelileri O.O ve S.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, D.O. ile İ.B. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:14 Kaynak: DHA
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