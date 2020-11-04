FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı, sınırda yakalandı - Son Dakika

FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı, sınırda yakalandı
04.11.2020 15:18
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, aralarında FETÖ şüphelisi eski hakim ile savcının da bulunduğu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, aralarında FETÖ şüphelisi eski hakim ile savcının da bulunduğu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonrası şehir çıkışında durdurdukları araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri eski hakim Ü.C. ve eski savcı Z.U. ile N.Ö. ve M.N.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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