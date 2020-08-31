FETÖ şüphelisi eski Kara Harp Okulu öğrencisinden 'sınav sorusu' itirafı - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 29 kişiden 21'i itirafçı oldu. Şüphelilerden A.M.A., 2010'daki askeri lise sınav sorularının sınavdan iki hafta önce örgüt imamı tarafından kendisine verildiğini itiraf etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 'ankesör' soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 42 eski Kara Harp Okulu öğrencisi hakkında 24 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerden 29'u yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21'i polis sorgusu sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, örgütle nasıl tanıştıklarını, gittikleri okulları ve kendilerinden sorumlu örgüt imamlarının isimlerini verdi.

'ORTAOKULDA ÖRGÜTLE TANIŞTIM' Bu şüphelilerden A.M.A., İstanbul 'da ortaokul döneminde bir öğretmenin yönlendirmesiyle örgütle bağlantılı dershaneye gittiğini, bu dönemden sonra da örgütün peşini bırakmadığını söyledi. 2010 yılında yine örgüt imamının yönlendirmesi ile askeri lise sınavlarına girdiğini söyleyen A.M.A., "Sınavdan iki hafta önce örgüt imamı bulunduğumuz eve A-4 kağıdına basılı test soruları getirdi. Bunları bize çözdürdü. Sınavda soruların aynı olduğunu fark ettim" itiraflarında bulundu. A.M.A., 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ise Kara Harp Okulu öğrencisi olduğunu, bu dönemde örgüt evinde kaldığını; ancak darbe girişiminden sonra örgütle kimseyle bağlantı kurmadığını söyledi.

Savcılık, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan 21 şüpheliyi sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 6 şüpheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. 13 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.