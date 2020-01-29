Son Dakika › Güncel › FETÖ şüphelisi eski öğretmen, İstanbul'da illegal yolla öğretmenlik yaparken yakalandı - Son Dakika
FETÖ şüphelisi eski öğretmen, İstanbul'da illegal yolla öğretmenlik yaparken yakalandı
6 saat önce
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan eski öğretmen İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan eski öğretmen İstanbul'da yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu FETÖ/PDY üyeliği suçundan bir yıldır aranan eski öğretmen A.Ç'nin İstanbul'da bir eğitim kurumunda illegal yolla çalıştığı bilgisini aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan koordinasyon neticesinde A.Ç, çalıştığı eğitim kurumunda yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama Yol kesip evrak kontrolü yaptığı için gözaltına alınan taksici konuştu İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında