Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eski Polis Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Eski Polis Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç eski polis memuru İsmail Ş. yakalandı.

Fetö Şüphelisi Eski Polis Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç eski polis memuru İsmail Ş. yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010 yılı komiser yardımcılığı kursu sınavı soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis İsmail Ş. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli İsmail Ş.'nin Eskişehir kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İsmail Ş. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinden sonra Manisa'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:00 Kaynak: DHA

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