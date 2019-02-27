Fetö Şüphelisi Eski Polis Eskişehir'de Yakalandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç eski polis memuru İsmail Ş. yakalandı.
ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç eski polis memuru İsmail Ş. yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2010 yılı komiser yardımcılığı kursu sınavı soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis İsmail Ş. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli İsmail Ş.'nin Eskişehir kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İsmail Ş. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinden sonra Manisa'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:00 Kaynak: DHA
Mobilya Atölyesinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı
İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonundan Yeni Detaylar
Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu