Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eski Polis Müdürü ve Akademisyen Yakalandı

Fetö Şüphelisi Eski Polis Müdürü ve Akademisyen Yakalandı

11 dakika önce

Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç polis müdürü ile eski akademisyen jandarma tarafından yakalandı.

Fetö Şüphelisi Eski Polis Müdürü ve Akademisyen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç polis müdürü ile eski akademisyen jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri biri ticari taksi iki otomobili Yenimuhacir beldesi yakınlarında durdurdu.

Otomobillerdeki şüphelilerin Samsun'da Emniyet Müdürlüğünde şube müdürü olarak görevliyken ihraç edilmesi sonrası, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada 1 yıl tutukluluğu sonrası tahliye olan, 6 yıl 9 ay hapis cezasının Yargıtay'da karar aşamasında olduğu belirlenen S.B (45) ile Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki akademisyenlik görevinden 2016 yılında ihraç edilen N.Ö (50) olduğu tespit edildi.

Jandarma, FETÖ şüphelileri S.B. ve N.Ö. ile zanlıların kaçmalarına organizatörlük yaptıkları iddiasıyla İ.B. (44), O.U. (32) ve D.O'yu (23) gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:07 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Güncel
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