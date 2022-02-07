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Son dakika haber | FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

07.02.2022 11:06
Son dakika haber | FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Son dakika haber... EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., askeri yasak bölgede yakalandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi eski polis memuru S.K., askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polis memuru S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.K., işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | FETÖ şüphelisi eski polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika


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