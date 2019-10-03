Son Dakika Haberleri: FETÖ şüphelisi eski polisler sınırda yakalandı
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FETÖ şüphelisi eski polisler sınırda yakalandı

22 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski polis sınırda yakalandı.

FETÖ şüphelisi eski polisler sınırda yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski polis sınırda yakalandı.

Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle İpsala ilçesine bağlı Balaban mevkisinde askeri yasak bölgede 3 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan şüpheliler Y.A, Ö.T. ve R.K. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Polislikten ihraç edildiği öğrenilen FETÖ şüphelisi 3 kişinin haklarında açılan davaların devam ettiği bildirildi.

Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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