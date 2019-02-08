Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelisi Eski Üsteğmen Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Eski Üsteğmen Eskişehir'de Yakalandı

1 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan eski üsteğmen K.A., Eskişehir'de yakalandı.

Fetö Şüphelisi Eski Üsteğmen Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan eski üsteğmen K.A., Eskişehir'de yakalandı. 

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan ve görev yaptığı sırada açığa alınan üsteğmen K.A., Eskişehir- Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen K.A.'nın işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Ankara, Eskişehir, Güncel
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