Fetö Şüphelisi Eski Üsteğmen Eskişehir'de Yakalandı
1 saat önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan eski üsteğmen K.A., Eskişehir'de yakalandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan eski üsteğmen K.A., Eskişehir
'de yakalandı. Ankara
'da yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan ve görev yaptığı sırada açığa alınan üsteğmen K.A., Eskişehir- Bursa
karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
'ne götürülen K.A.'nın işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
"Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu
New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı
Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı
Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı